В Центробанке рассказали о новой отчетности по счетам клиентов: она «испортит жизнь» мошенникам

В Центробанке рассказали о новой отчетности, которая может существенно «испортить жизнь» мошенникам. С 2027 года российские банки обяжут отчитываться о мошеннических операциях с наличными через банкоматы.
«Вводится в действие новая форма отчетности 0409073 “Сведения об операциях по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов” в целях оценки количества и объема выявленных кредитной организацией операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов клиентам», — говорится в документе от ведомства. В ЦБ РФ отметили, что эта отчетность будет вестись без согласия клиента.
Проект указания вступит в силу 1 января 2027 года. Предложения и замечания принимаются до 26 января 2026 года.
Под операциями по выдаче наличных без согласия клиента понимаются действия без согласия физлица или с его обманным или злоупотребляющим доверием согласием. Банки обязаны уведомлять клиентов о признаках мошенничества при снятии наличных и ограничивать снятие до 50 тысяч рублей в день на 48 часов. Кредитные организации должны указывать количество и объем таких операций в новой отчетности.
Ранее KP.RU сообщил, что переводы самому себе Центробанк приравнял к мошенническим операциям. Но есть один нюанс. Банки приостановят перевод денег, если получатель попытается перевести их незнакомцу в тот же день. Перевод самому себе не затронут.