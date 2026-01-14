В Центробанке рассказали о новой отчетности по счетам клиентов: она «испортит жизнь» мошенникам

Под операциями по выдаче наличных без согласия клиента понимаются действия без согласия физлица или с его обманным или злоупотребляющим доверием согласием. Банки обязаны уведомлять клиентов о признаках мошенничества при снятии наличных и ограничивать снятие до 50 тысяч рублей в день на 48 часов. Кредитные организации должны указывать количество и объем таких операций в новой отчетности.