Вынужденный отпуск работников ЖДМ продлен до начала февраля

Железнодорожникам Молдовы продлили время технического простоя и выплатят лишь половину зарплаты.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) продлевает срок технического простоя предприятия. Соответствующий приказ подписал директор ЖДМ Сергей Котельник.

Предполагается, что данная мера поможет сократить расходы организации на фоне значительного снижения объема грузоперевозок в зимний период, поскольку железнодорожникам компания выплатит лишь половину заработной платы.

«В декабре в вынужденный отпуск с сохранением половины оклада отправили работников, которые непосредственно не связаны с движением поездов и организацией перевозок. Они должны были вернуться на работу на этой неделе. Сейчас компания отстает с выплатой заработной платы за четыре месяца. Задолженность превышает 100 миллионов леев», — сообщил Котельник.

Напомним, технический простой на ЖДМ первоначально был объявлен на период с 22 декабря по 12 января.