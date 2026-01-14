Центробанк планирует ввести отчеты о снятии наличных без согласия клиента

Центробанк с 2027 года планирует обязать банки предоставлять отчет об операциях по снятию наличных через банкоматы без добровольного согласия клиента, следует из документа, размещенного на сайте регулятора.
Отмечается, что под операциями по выдаче наличных без добровольного согласия понимаются также случаи, когда формально одобрение клиента получили, но при этом он дал его под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.
Кроме того, как указано в документе, банки при выявлении признаков мошенничества при снятии наличных денег через банкоматы должны будут уведомить клиента и на 48 часов ограничить снятие средств до 50 тысяч рублей. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2027 года.
Ранее Банк РФ назвал девять признаков, по которым кредитные организации смогут определять, сам ли человек снимает наличные через банкомат или под влиянием мошенников.