Центробанк планирует ввести отчеты о снятии наличных без согласия клиента

Кроме того, как указано в документе, банки при выявлении признаков мошенничества при снятии наличных денег через банкоматы должны будут уведомить клиента и на 48 часов ограничить снятие средств до 50 тысяч рублей. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2027 года.