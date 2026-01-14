Минфин CША разрешил операции с «Лукойлом» до 28 февраля

«За исключением случаев, указанных в пункте (d), все операции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, которые обычно сопровождают и являются необходимыми для ведения переговоров и заключения договоров с публичным акционерным обществом “Нефтяная компания Лукойл” либо любыми его аффилированными лицами с целью продажи, распоряжения или передачи компании Lukoil International GmbH (LIG), а также любых юридических лиц, в которых LIG прямо или косвенно владеет долей в размере 50% или более — индивидуально либо совокупно, разрешены до 12:01 по североамериканскому восточному времени 28 февраля 2026 года», — говорится в разъяснении минфина США.