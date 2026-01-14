Минфин CША разрешил операции с «Лукойлом» до 28 февраля

США ранее ввели санкции против «Лукойла».
США продлили действие генеральной лицензии, позволяющей проведение операций с российской компанией «Лукойл» и ее дочерними структурами в целях продажи Lukoil International GmbH, до 28 февраля 2026 года. Об этом говорится в документе, опубликованном министерством финансов США.
«За исключением случаев, указанных в пункте (d), все операции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, которые обычно сопровождают и являются необходимыми для ведения переговоров и заключения договоров с публичным акционерным обществом “Нефтяная компания Лукойл” либо любыми его аффилированными лицами с целью продажи, распоряжения или передачи компании Lukoil International GmbH (LIG), а также любых юридических лиц, в которых LIG прямо или косвенно владеет долей в размере 50% или более — индивидуально либо совокупно, разрешены до 12:01 по североамериканскому восточному времени 28 февраля 2026 года», — говорится в разъяснении минфина США.
Ранее, 22 октября, минфин США ввел санкции в отношении «Лукойла» и его дочерних обществ, в которых компания владеет долей свыше 50%. После этого Вашингтон предоставил генеральную лицензию, разрешающую операции с «Лукойлом» и его «дочками» в рамках продажи Lukoil International GmbH, первоначально до 17 января 2026 года, а теперь продлил ее срок до конца февраля 2026 года.