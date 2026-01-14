ЦБ планирует ввести отчеты о снятии наличных без согласия клиента

Для этого вводится новая форма отчётности 0409073, которая будет содержать сведения о количестве и объёме подобных операций. Под такими случаями понимается выдача средств либо без согласия физического лица, либо с согласием, полученным путём обмана или злоупотребления доверием. Отчётность должны будут предоставлять все кредитные организации, включая небанковские, не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным кварталом.