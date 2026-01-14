Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ планирует ввести отчеты о снятии наличных без согласия клиента

Банк России планирует с 1 января 2027 года обязать кредитные организации ежеквартально отчитываться о случаях выдачи наличных через банкоматы без добровольного согласия клиентов.

Банк России планирует с 1 января 2027 года обязать кредитные организации ежеквартально отчитываться о случаях выдачи наличных через банкоматы без добровольного согласия клиентов.

Для этого вводится новая форма отчётности 0409073, которая будет содержать сведения о количестве и объёме подобных операций. Под такими случаями понимается выдача средств либо без согласия физического лица, либо с согласием, полученным путём обмана или злоупотребления доверием. Отчётность должны будут предоставлять все кредитные организации, включая небанковские, не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным кварталом.

Проект документа находится на стадии публичного обсуждения, и предложения по нему принимаются до 26 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в России в январе вновь подорожает ряд продуктов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.