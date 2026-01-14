ЦБ планирует ввести отчеты о снятии наличных без согласия клиента

Банк России планирует с 1 января 2027 года обязать кредитные организации ежеквартально отчитываться о случаях выдачи наличных через банкоматы без добровольного согласия клиентов.
Для этого вводится новая форма отчётности 0409073, которая будет содержать сведения о количестве и объёме подобных операций. Под такими случаями понимается выдача средств либо без согласия физического лица, либо с согласием, полученным путём обмана или злоупотребления доверием. Отчётность должны будут предоставлять все кредитные организации, включая небанковские, не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным кварталом.
Проект документа находится на стадии публичного обсуждения, и предложения по нему принимаются до 26 января 2026 года.
