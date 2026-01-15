Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 15 января

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 15 января, четверг. Так, стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля вырос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, в четверг, 15 января, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9136 белорусского рубля, 1 евро — 3,3950 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7103 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые были определены на среду, 14 января, курс евро и курс доллара стали меньше, а курс российского рубля увеличился в четверг, 15 января. Заметнее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0028 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0088 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0018 белрубля.
