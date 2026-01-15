Белый дом: США вводят пошлину в 25 процентов на импорт полупроводников

США незамедлительно вводят таможенную пошлину в размере 25 процентов на ввоз на свою территорию полупроводников, следует из прокламации американского президента Дональда Трампа, текст которой опубликовал Белый дом.
В документе уточняется, такая мера затронет «определенные типы передовых» микросхем и другую подобную продукцию. При этом предусмотрен ряд исключений.
Пошлину не будут взимать, в частности, если импорт осуществляется для расширения производственных мощностей, использования полупроводников в центрах обработки данных и стартапах или при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
В этом документе Трамп также отметил, что в настоящее время внутри США производится только около 10 процентов полупроводников, которые требуются стране. Это приводит к серьёзной зависимости американской экономики от зарубежных поставщиков.
Президент подчеркнул, что такое положение дел угрожает национальной безопасности США.
По словам главы Белого дома, американский министр торговли Говард Латник посоветовал начать реализацию двухэтапного плана, который должен изменить ситуацию. В число предложенных мер входит предоставление льгот тем иностранным компаниям, которые будут инвестировать в производство полупроводников в США.
Напомним, 6 января Трамп заявил, что совокупные поступления в бюджет Соединённых Штатов от введенных им торговых пошлин составили приблизительно 650 миллиардов долларов. Глава государства добавил, что американская пресса не любит информировать общество о достигнутом результате.