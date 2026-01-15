Российско-китайский «Красный маршрут» может пройти через Приморский край

Но вот инфраструктура пока поменялась мало. Например, в приграничном поселке Барабаш Приморья ежедневно с раннего утра до позднего вечера останавливаются десятки автобусов с российскими и китайскими туристами, а туалет почему-то рано закрывают. Существующая альтернатива столь неприлична, что о ней лучше и не писать. Есть большие проблемы и с питанием вечером на маршруте. Если удается разбудить работника киоска с холодными беляшами и чебуреками, то выясняется, что он берет оплату исключительно наличкой (которой у большинства туристов нет) и без чека.