Российско-китайский «Красный маршрут» может пройти через Приморский край

Такие данные привел министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин на круглом столе, организованном экспертно-дискуссионным клубом «Парадигма», соучредителями которого являются Дальневосточный филиал ФГБУ «Редакция “Российской газеты” и региональная ассоциация “Бизнес-клуб “Авангард”.
«Красные» идут
К 2030 году в регионе ожидают 5,5 миллиона гостей. В росте турпотока из-за рубежа не последнюю роль должно сыграть распространение на Приморье российско-китайского туристического проекта «Красный маршрут».
Изначально под этим названием понималось направление туризма, которое всячески поддерживается китайским государством и подразумевает посещение памятных мест, связанных с историей коммунистической партии КНР, жизнью коммунистических лидеров и революционным прошлым. Термин появился в 2004 году в Китае при разработке национального плана по развитию внутреннего туризма. Но позже проект вошел в перечень приоритетных направлений уже российско-китайских туристических обменов, только у нас его тематику рассматривают несколько шире.
На родину вождя мирового пролетариата Владимира Ленина в город Ульяновск туристов из КНР, конечно, свозят, но заодно покажут много интересного: архитектуру, памятники истории и культуры, музеи, природные объекты. Китайцы и не против. Кстати, в основу одного из маршрутов проекта положен сюжет российско-китайского фильма «Красный шелк».
Сегодня для российской части проекта уже разработано 12 маршрутов.
— К нему вполне могут подключиться и дальневосточные регионы, — считает президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма (АВВТ) России Владимир Шаров. — Во Владивостоке и Хабаровске есть, к примеру, места, которые связаны с китайской тематикой. Но этого мало. Само собой разумеется, что для попадания в проект властям региона и турбизнесу придется сильно постараться.
В дефиците отели и не только
Андрей Блохин обозначил самую существенную проблему, которая сдерживает рост туристического потока. И она характерна для всех регионов ДФО. Речь о нехватке мест размещения. Крупным городам макрорегиона нужно оперативно принимать решения о строительстве новых гостиниц и отелей. Причем разной звездности. Иначе «сливки» безвизового режима с Китаем, введенного с 1 декабря 2025 года, будут собирать другие регионы страны.
Руководитель бизнес-клуба «Авангард» Валерий Колюжный напомнил: до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут въезжать в Россию на безвизовой основе и пребывать в нашей стране не более 30 дней.
— Так уж получилось, что Россия долгое время ориентировалась на выездной туризм, а въездной и внутренний, за исключением крупных городов, развивался по остаточному принципу, — указал Владимир Шаров. — Теперь же времена изменились.
Крупным городам ДФО нужно оперативно принимать решения о строительстве новых гостиниц и отелей. Иначе «сливки» безвизового режима с Китаем будут собирать другие регионы страны.
Но вот инфраструктура пока поменялась мало. Например, в приграничном поселке Барабаш Приморья ежедневно с раннего утра до позднего вечера останавливаются десятки автобусов с российскими и китайскими туристами, а туалет почему-то рано закрывают. Существующая альтернатива столь неприлична, что о ней лучше и не писать. Есть большие проблемы и с питанием вечером на маршруте. Если удается разбудить работника киоска с холодными беляшами и чебуреками, то выясняется, что он берет оплату исключительно наличкой (которой у большинства туристов нет) и без чека.
Капля меда
Ассоциация внутреннего и въездного туризма для облегчения создания современной инфраструктуры на местах разработала типовые проекты. Президент АВВТ привел пример готового транзитного объекта, в котором можно и поесть, и купить санитарные принадлежности, и в туалет сходить без проблем.
Есть и другие позитивные новости.
По словам министра экономического развития Приморья, в крае удалось снизить остроту кадровой проблемы в отрасли. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с вузами и колледжами, которые стали готовить больше специалистов для сферы туризма.
— В регионе разработано и запущено более 140 проектов, касающихся туризма, — сообщила руководитель направления привлечения инвестиций приморского подразделения Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Наталья Жаркова. — В городе Арсеньеве зимой полноценно заработал горнолыжный кластер, который до этого действовал очагово. И теперь Приморье может с чистой совестью зазывать любителей зимнего отдыха.
Однако над инфраструктурными объектами, которые будут интересны туристам, необходимо еще потрудиться. Так, даже во Владивостоке до сих пор нет полноценного аквапарка, как нет и рыбного рынка с профильными ресторанами, которыми славятся все города АТР, расположенные на побережье.