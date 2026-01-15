Ново-Иркутская ТЭЦ повысит температуру теплоносителя в грядущие морозы

IrkutskMedia, 15 января. По прогнозам метеорологов, в конце недели в Иркутске будет холодно. В связи с этим Ново-Иркутская ТЭЦ готовится к работе в усиленном режиме. Для обеспечения комфортной температуры в домах горожан повысят температуру теплоносителя.
Как сообщается в тг-канале (18+) оператора тепловых сетей города, котлы и турбины станции готовы к работе в режиме, близком к технологическому максимуму, что позволит нагревать сетевую воду до 142 в соответствии с утвержденным температурным графиком.
При необходимости специалисты запустят в работу дополнительное оборудование, которое находится в полной готовности.
Кроме того, для обеспечения стабильного теплоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в каждом из районов сформированы бригады быстрого реагирования. Также подготовлена спецтехника — передвижные тепловые пушки, водооткачивающие установки, экскаваторы, автокраны, самосвалы, автомобили различного назначения.
Теплоэнергетики увеличили частоту контрольных объездов сетей, обеспечили дополнительные осмотры тепловых камер, центральных тепловых пунктов, насосных станций.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. На территорию региона опускается холодная воздушная масса, которая сформирует классический сценарий «крещенских морозов» к православному празднику.