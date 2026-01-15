Ново-Иркутская ТЭЦ повысит температуру теплоносителя в грядущие морозы

IrkutskMedia, 15 января. По прогнозам метеорологов, в конце недели в Иркутске будет холодно. В связи с этим Ново-Иркутская ТЭЦ готовится к работе в усиленном режиме. Для обеспечения комфортной температуры в домах горожан повысят температуру теплоносителя.