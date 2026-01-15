Дорогу к ЖК «Ореховая сопка» ввели в эксплуатацию в Хабаровске

В Хабаровске открыли новую дорогу на улице Героев Пассаров. Она соединяет жилой комплекс «Ореховая сопка» с остальным городом, улучшая транспортную доступность района. Строительство велось под контролем прокуратуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дорогу начали строить в 2021 году в рамках мероприятий развития Хабаровской городской агломерации. Прокуратура сопровождала строительство объекта и координировала участников процесса — заказчика, подрядную и проектную организации, а также государственной власти, местного самоуправления и строительного контроля.
— Принимался комплекс мер для того, чтобы не допустить срыв сроков и обеспечить качество. За заключение незаконного соглашения о продлении срока строительства два должностных лица привлечены к административной ответственности, — отметили в прокуратуре Хабаровского края.
