Доллар не будет сильно расти в Казахстане, считают эксперты

На текущий момент официальный курс доллара в Казахстане составляет 510,43 тенге, что на 2,4 тенге меньше, чем было семь дней назад. Эксперты Ассоциации финансистов Казахстана улучшают свои прогнозы в отношении тенге.
Поддержку национальной валюте оказывают несколько факторов: высокая базовая ставка на уровне 18% и ожидания её сохранения в будущем, валютные операции Национального банка Республики Казахстан, обязательная продажа валютной выручки квазигоссектором, приток средств нерезидентов в государственные ценные бумаги Казахстана и рост цен на товарно-сырьевом рынке.
Дополнительную поддержку тенге ожидается в феврале, когда на рынок традиционно поступает иностранная валюта в связи с уплатой крупных налоговых обязательств за прошлый год. В результате через месяц курс доллара прогнозируется на уровне 516,5 тенге, а через год — 549,1 тенге, что значительно ниже предыдущих прогнозов.
Ещё месяц назад предполагаемый курс через год превышал 553 тенге. 94% опрошенных экспертов уверены, что на ближайшем заседании Национального банка базовая ставка сохранится на уровне 18%, но через год может опуститься до 16,5%, когда изменения в экономике перестанут влиять на инфляцию.
Ожидаемые темпы роста цен на товары и услуги также улучшились. Если ранее эксперты прогнозировали инфляцию в 11,7% через год, то теперь пересмотрели её в сторону снижения до 11,4%.
Эксперты заметно улучшили свои ожидания по экономике. Прогнозируется, что внутренний валовый продукт (ВВП) вырастет на 4,7% за год.
Важно понимать, что результаты опроса отражают субъективное мнение аналитиков и не должны восприниматься как руководство к инвестициям.