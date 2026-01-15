Доллар не будет сильно расти в Казахстане, считают эксперты

Дополнительную поддержку тенге ожидается в феврале, когда на рынок традиционно поступает иностранная валюта в связи с уплатой крупных налоговых обязательств за прошлый год. В результате через месяц курс доллара прогнозируется на уровне 516,5 тенге, а через год — 549,1 тенге, что значительно ниже предыдущих прогнозов.