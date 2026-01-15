Тайские сборщики ягод оставили деньги в финских лесах

Итог оказался наглядным. Значительная часть урожая так и осталась в лесах и сгнила. Иностранные рабочие в страну не прибыли, несмотря на ранее заявленные доходы до 4 тыс. евро за сезон. На фоне дефицита рабочей силы цены на чернику в Финляндии резко выросли. Местные жители при этом отмечали, что самостоятельный сбор ягод способен приносить до 1 тыс. евро в день.