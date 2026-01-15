Тайские сборщики ягод оставили деньги в финских лесах

Тысячи сезонных рабочих из Таиланда, приезжавших в Финляндию за заработком на лесных ягодах, по итогам сезонов возвращались домой без доходов и с кредитами. Проблему зафиксировало исследование по итогам 2022−2023 годов.
На протяжении почти двух десятилетий Финляндия массово привлекала граждан Таиланда к сбору дикорастущих ягод. Формально речь шла о легальной сезонной занятости с перспективой стабильного дохода. Фактически для многих поездка оборачивалась финансовым крахом.
Данные собраны в отчёте Фонда Калеви Сорса, подготовленном на основе опроса 410 тайских рабочих, трудившихся в финских лесах в 2022—2023 годах. О выводах исследования сообщила финская телерадиокомпания Yle. Почти все опрошенные указали, что по окончании сезона оказались в долговой зависимости. Около половины лишились имущества, которое закладывали перед поездкой.
Речь шла об автомобилях, земельных участках, скоте и семейных сбережениях. В отдельных случаях утрата затрагивала единственное жильё. После возвращения 180 человек из 410 сообщили, что их материальное положение стало хуже, чем до выезда на заработки.
Финансовая модель выглядела жёстко. Даже в наиболее удачных случаях чистый доход после вычета всех расходов составлял около 2 тыс. евро за сезон — примерно 700 евро в месяц. Для этого требовалось на протяжении трёх месяцев ежедневно сдавать более 80 кг ягод. Рабочий день длился от 10 до 20 часов, без выходных и пауз.
При этом затраты на поездку достигали 5−6 тыс. евро. В сумму входили авиабилеты, сборы посредников за трудоустройство, покупка снаряжения и средства на содержание семей, оставшихся в Таиланде. Большинство оформляли кредиты, рассчитывая закрыть их за счёт заработка. По факту долги после сезона только росли.
До недавнего времени тайские рабочие обеспечивали до 90% всего сбора лесных ягод в Финляндии. Ситуация изменилась в 2024 году после скандалов вокруг нескольких ягодных компаний, заподозренных в торговле людьми. Миграционные власти ужесточили правила въезда для сборщиков из Таиланда.
Итог оказался наглядным. Значительная часть урожая так и осталась в лесах и сгнила. Иностранные рабочие в страну не прибыли, несмотря на ранее заявленные доходы до 4 тыс. евро за сезон. На фоне дефицита рабочей силы цены на чернику в Финляндии резко выросли. Местные жители при этом отмечали, что самостоятельный сбор ягод способен приносить до 1 тыс. евро в день.
