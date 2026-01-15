Суд никак не может решить, стоит ли банкротить крупнейшую лесопромышленную компанию Тюмени

Претензии налоговой службы к компании носят банкротный характер. В сентябре ведомство выставило иск о банкротстве против ЛПК «Тобол» из-за неуплаты налогов на сумму свыше 14 миллионов рублей. В следующие три месяца решение об обоснованности требований фискалов несколько раз откладывалось, тем временем в адрес предприятия поступали все новые исковые требования. Известно, что «Тобол» уже не первый год находится на грани финансовой катастрофы.