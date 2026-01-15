Ричмонд
Суд никак не может решить, стоит ли банкротить крупнейшую лесопромышленную компанию Тюмени

Арбитражный суд Тюменской области уже в пятый раз отложил решение об обоснованности требований налоговой инспекции к крупнейшей лесопромышленной компании региона. Такую информацию приводит портал электронного правосудия.

Лесорубы задолжали местным властям, банкам, партнерам и государству.

Арбитражный суд Тюменской области уже в пятый раз отложил решение об обоснованности требований налоговой инспекции к крупнейшей лесопромышленной компании региона. Такую информацию приводит портал электронного правосудия.

«Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований налоговой инспекции к лесопромышленной компании “Тобол”. Назначить судебное слушание на 9 февраля 2026 года», — говорится в решении инстанции.

Претензии налоговой службы к компании носят банкротный характер. В сентябре ведомство выставило иск о банкротстве против ЛПК «Тобол» из-за неуплаты налогов на сумму свыше 14 миллионов рублей. В следующие три месяца решение об обоснованности требований фискалов несколько раз откладывалось, тем временем в адрес предприятия поступали все новые исковые требования. Известно, что «Тобол» уже не первый год находится на грани финансовой катастрофы.