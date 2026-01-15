Бывший руководитель крупного порта Приморья перебрался в Петербург

Бывший руководитель Владивостокского морского порта и Корпорации развития Приморского края нашёл себе новое место работы в стивидорной отрасли. 12 января 2026 года родной брат заместителя председателя правительства Приморья Саида Юсупова возглавил компанию «Феникс» — оператора и владельца петербургского морского многофункционального перегрузочного комплекса «Бронка», сообщает ИА PrimaMedia.
На посту руководителя «Феникса» Заирбек Юсупов сменил Александра Спирина, который возглавлял компанию с сентября 2024 года.
Юсупов в период с 2016 по 2020 годы занимал должности вице-президента группы FESCO по портовому дивизиону и генерального директора ПАО «Владивостокский морской торговый порт», с сентября 2023 года по май 2024 года возглавлял Корпорацию развития Приморского края.
Комплекс «Бронка» расположен на южном побережье Финского залива в границах территории Большого порта Санкт-Петербурга. Он объединяет контейнерный терминал, терминал накатных грузов и логистический центр.
Собственники «Феникса» в ЕГРЮЛ не раскрываются. При этом известно, что Белоруссия оперирует терминалом «Бронка» «как базовым портом для перевалки белорусских грузов в Большом порту Санкт-Петербурга».