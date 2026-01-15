Омский завод спецтехники с миллиардной выручкой переехал в Москву

С 12 января 2026 года юридическим адресом АО «Омский завод современных технологий машиностроения» стала Москва. Информация об этом размещена на сервисе Rusprofile.
Предприятие продолжает свою деятельность в Омске, где работает с 2015 года. Основное направление — производство машин и оборудования специального назначения, в том числе средств механизации для ремонтных работ в вагонных депо.
По данным за 2024 год, компания перечислила в бюджет около 312 млн рублей налогов. Выручка завода составила 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — более 150 млн рублей. Штат предприятия насчитывает 79 сотрудников.
Согласно действующему законодательству, налоговые отчисления в основном поступают по юридическому адресу компании.