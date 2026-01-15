Цены на новостройки в России продолжают расти: какие регионы в лидерах

В России продолжают дорожать новостройки. Многие интересуются, где же теперь покупать недвижимость. Основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев рассказал KP.RU, в каких регионах самые дорогие квартиры в новых ЖК.
«Новостройки наиболее существенно дорожают прежде всего в тех регионах, которые тесно связаны с оборонно-промышленным комплексом. Там, где у заметной части населения, включая и военнослужащих, в последние пару лет наблюдался рост зарплат значительно выше среднего», — отметил эксперт.
По его словам, при этом присутствует не только возможность, но и желание покупать жилье именно в своем регионе. Рост цен на новостройки также подтверждается в городах с популярными туристическими направлениями, где повышенный интерес к недвижимости поддерживает активный рынок. Этот тренд сохраняется уже несколько лет и будет актуален и в 2026 году.
Напомним, стоимость квартир в новостройках в РФ выросла на 14% за прошлый год. Средняя цена квадратного метра в новом жилье поднялась до 186 тыс. рублей.