Цены на новостройки в России продолжают расти: какие регионы в лидерах

По его словам, при этом присутствует не только возможность, но и желание покупать жилье именно в своем регионе. Рост цен на новостройки также подтверждается в городах с популярными туристическими направлениями, где повышенный интерес к недвижимости поддерживает активный рынок. Этот тренд сохраняется уже несколько лет и будет актуален и в 2026 году.