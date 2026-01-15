Самозапрет на кредиты поставили 46,8 тыс. раз в Свердловской области в декабре

В прошлом месяце больше всего самозапретов на кредиты себе поставили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Башкортостана. Всего в РФ их ставили 1,48 млн раз — на 6,4% меньше, чем в ноябре. При этом россияне могут снять самозапрет — в МФЦ это было сделано 82 тыс. раз (+10,2%), на Госуслугах 107,7 тыс. раз (+1,2%). В НБКИ отметили, что темпы обращения граждан за самозапретами постепенно снижаются, хотя и держатся на уровне 1,5 млн в месяц. Возросшее число снятий самозапретов могло быть связано с праздниками, так как в это время жители страны традиционно обращаются за заемными средствами.