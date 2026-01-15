В России потребовали удвоить зарплаты учителей

В обращении указывается, что параметры реформы необходимо закрепить на федеральном уровне. Речь идет не только о размере выплат, но и о структуре заработной платы. Депутаты предлагают нормативно установить, что не менее 70% дохода учителя должен составлять оклад, а стимулирующие выплаты — носить дополнительный характер и начисляться по понятным и прозрачным критериям.