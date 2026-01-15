В России потребовали удвоить зарплаты учителей

Группа депутатов Госдумы предложила закрепить минимальный уровень оплаты труда педагогов на уровне не ниже 200% средней зарплаты по региону. Инициатива направлена в правительство.
Депутаты Государственной думы направили обращение на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко с предложением изменить принципы оплаты труда учителей. Документ находится в распоряжении СМИ. Парламентарии настаивают на том, чтобы зарплата педагогов в расчете на одну ставку составляла не менее двойной средней заработной платы по соответствующему субъекту РФ.
В обращении указывается, что параметры реформы необходимо закрепить на федеральном уровне. Речь идет не только о размере выплат, но и о структуре заработной платы. Депутаты предлагают нормативно установить, что не менее 70% дохода учителя должен составлять оклад, а стимулирующие выплаты — носить дополнительный характер и начисляться по понятным и прозрачным критериям.
Отдельное внимание уделено межрегиональному неравенству. По оценке авторов инициативы, разрыв в оплате труда педагогов в разных субъектах страны остается существенным. Для его устранения предлагается внедрить единую федеральную систему оплаты труда учителей с общими базовыми требованиями.
Парламентарии также предлагают поручить Минфину и Минпросвещения подготовить и внести в правительство согласованные предложения по повышению окладов педагогических работников и переходу к единой системе расчета зарплат.
В Госдуме подчеркивают, что повышение доходов учителей должно стать не декларацией, а реальным подтверждением отношения государства к профессии, от которой напрямую зависит качество образования и подготовка будущих кадров.
Читайте также: Трампу в США неожиданно обозначили «красную дату».