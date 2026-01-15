Американский рынок труда постарел и закрылся для молодежи

Статистика подтверждает этот сдвиг. Доля работников младше 25 лет снизилась с 14,9% в 2022 году до 8,8% в 2025-м. Объем найма в этой возрастной группе упал более чем на 45% по сравнению с 2019 годом. В то же время число нанятых работников в возрасте 65 лет и старше выросло почти на 80%.