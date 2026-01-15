Американский рынок труда постарел и закрылся для молодежи

В США поколение бэби-бумеров все дольше остается в профессии, тогда как молодые соискатели сталкиваются с резким спадом найма. Исследования показывают: возраст новых работников растет, а внедрение искусственного интеллекта усилило давление на поколение Z.
Американский рынок труда за последние годы заметно изменился. Работники, родившиеся в 1946—1964 годах, продолжают удерживать позиции и даже наращивают присутствие, тогда как молодые специалисты все чаще остаются без работы. Доля занятых в возрасте до 25 лет сокращается, а приток сотрудников старше 65 лет стремительно растет.
По данным анализа Revelio, средний возраст новых работников в 2025 году достиг 42 лет. Для сравнения, в 2022 году он составлял 40,5 года, а в 2016-м — около 40 лет. Эксперты связывают эту динамику со старением населения, нестабильной экономической ситуацией и ускоренным внедрением искусственного интеллекта, из-за которого компании все реже готовы брать сотрудников «на вырост».
Работодатели все чаще делают ставку на опыт и способность сразу включаться в рабочие процессы. Инвестиции в обучение молодых кадров сокращаются, а требования к новым сотрудникам ужесточаются.
Статистика подтверждает этот сдвиг. Доля работников младше 25 лет снизилась с 14,9% в 2022 году до 8,8% в 2025-м. Объем найма в этой возрастной группе упал более чем на 45% по сравнению с 2019 годом. В то же время число нанятых работников в возрасте 65 лет и старше выросло почти на 80%.
Ситуацию усугубляет общее охлаждение рынка труда. По данным Бюро трудовой статистики США, 2025 год стал самым слабым по динамике занятости со времен пандемии. Прирост рабочих мест опустился до уровней, характерных для экономического спада. Уровень безработицы достиг 4,4%, а количество запланированных наймов сократилось на треть по сравнению с 2024 годом. Работодатели объявили более 1,2 млн увольнений — максимальный показатель с 2020 года.
Особенно заметен рост возраста сотрудников в сферах, где ключевую роль играют коммуникации и накопленный опыт. В продажах, недвижимости и офисном администрировании средний возраст новых работников с 2015 года увеличился примерно на 2,5 года.
Отдельным фактором давления на молодежь стало развитие искусственного интеллекта. По данным Стэнфордского университета, инвестиции в ИИ в 2024 году достигли 252 млрд долларов и продолжили расти в 2025-м. В профессиях, наиболее подверженных автоматизации, занятость среди работников 22−25 лет с 2022 года снизилась на 13%.
Экономисты отмечают, что компании переходят к найму по навыкам, отдавая приоритет управленческому опыту, способности координировать команды и принимать решения. Эти качества, как правило, формируются с возрастом, что усиливает разрыв между поколениями на старте карьеры.
Для самих бэби-бумеров продолжение трудовой деятельности часто связано не только с интересом к работе. Рост инфляции, подорожание медицины и жилья вынуждают многих откладывать выход на пенсию. Средняя стоимость дома в США с 2019 года увеличилась почти на 100 тыс. долларов, что стало дополнительным стимулом оставаться на рынке труда.
Эксперты сходятся во мнении, что американский рынок занятости входит в новую фазу. Возраст перестает быть формальным ограничением, а молодым специалистам приходится искать альтернативные пути входа в профессию в условиях высокой конкуренции и сокращения стартовых вакансий.
