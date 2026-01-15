Китайские бизнесмены заинтересовались напитками, которые производят в Омске

Чтобы выйти на зарубежный рынок, компании нужно немного изменить рецептуру под местные вкусы и решить логистические задачи. Также предприятие тестирует новую упаковку с «вкусовой крышкой» — в неё можно добавлять мёд, лимон, имбирь и другие натуральные добавки прямо перед употреблением. В разработке рецептов участвует Омский политех.