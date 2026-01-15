Китайские бизнесмены заинтересовались напитками, которые производят в Омске

Продукцией компании «Кипрей» из Омской области заинтересовались китайские партнёры. Об этом сообщили в телеграм-канале Агентства инвестиций и развития региона.
Компания «Кипрей» начала работу в конце 2024 года. Она выпускает напитки с натуральным составом — среди вкусов иван-чай, мёд-лимон, мёд-имбирь, чага-вишня, чага-смородина и репейник. Все растения выращены в Муромцевском районе Омской области.
Чтобы выйти на зарубежный рынок, компании нужно немного изменить рецептуру под местные вкусы и решить логистические задачи. Также предприятие тестирует новую упаковку с «вкусовой крышкой» — в неё можно добавлять мёд, лимон, имбирь и другие натуральные добавки прямо перед употреблением. В разработке рецептов участвует Омский политех.
«На примере предприятия “Кипрей” мы видим, как инновационная идея, рождённая в Омске, имеет все шансы завоевать международный рынок», — рассказала Светлана Баженова, директор Агентства развития и инвестиций Омской области.