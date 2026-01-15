Ричмонд
В Хабаровске открыли долгожданную улицу имени Героев Пассаров

Ход работ находился под постоянным контролем надзорного ведомства.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске официально открыли для движения улицу имени Героев Пассаров. Строительство новой дороги началось в 2021 году и стало одним из заметных инфраструктурных проектов последних лет, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Ход работ находился под постоянным контролем надзорного ведомства. Прокуратура координировала взаимодействие между заказчиком, подрядчиком, проектировщиками, органами строительного контроля, а также краевыми и городскими властями. Это позволило оперативно решать возникающие вопросы и не допустить затягивания сроков.

По инициативе прокуратуры Железнодорожного района два должностных лица привлекли к административной ответственности за незаконное продление сроков строительства. В итоге дорогу довели до конца и ввели в эксплуатацию в полном объёме.

Новая улица улучшит транспортную доступность микрорайона «Ореховая сопка» и обеспечит удобный подъезд к новым жилым комплексам.