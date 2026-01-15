В Узбекистане внедрят кластерную систему управления для многоэтажек

В 2026—2030 годах в отдельных городах и районах кластерную систему запустят в тестовом режиме. Для этого дома проверят и разделят на три категории — «зеленую», «желтую» и «красную».
В планах объединить не менее 7 тыс. квартир в лоты и разработать для них планы развития сроком на пять лет. За их утверждение будут отвечать кенгаши районов, а управляющие компании жильцы выберут при помощи платформы «Менинг уйим».
Все обязательные взносы и допдоходы управляющих компаний будут проходить через систему «Менинг уйим». Если деньги будут учитывать в обход нее, то это сочтут нарушением правил бухучета.
Кроме того, все договоры аренды или бесплатного пользования общим имуществом нужно будет регистрировать у налоговиков. Если это требование нарушат, управляющую компанию исключат из реестра.
Все основные процессы — собрания жильцов, принятие решений, договоры, отчетность и обращения — будут проходить через систему «Менинг уйим». Если управляющая компания не сдаст квартальный отчет вовремя, начисление обязательных взносов приостановят, а перерасчета не будет.
Кроме того, в республике поэтапно внедрят инфосистему «Турар-жой», которая объединит данные о техническом состоянии многоквартирных домов, земельных участках, а также потреблении электроэнергии и воды.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Минюст опроверг слухи о запуске эскроу-системы с 2026 года.