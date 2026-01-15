Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске построят терминал с интеграцией в международные маршруты

Инвестиции составят 200 миллионов рублей.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В четверг, 15 января 2026 года, на заседании Инвестиционного комитета под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко был поддержан новый крупный инвестпроект.

В регионе планируется строительство транспортно-логистического комплекса «Контейнерный терминал “Карбышево”». Согласно проекту, терминал предоставит полный спектр услуг по обработке контейнерных грузов.

Инвестором выступит ООО «Инвестиционная финансовая группа», которая собирается вложить в реализацию более 200 миллионов рублей. Помимо самого терминала будет построен участок железнодорожных путей.

Как уточнили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области, терминал будет интегрирован в международные контейнерные маршруты, включая направления в Китай, что позволит перераспределить грузопотоки на железнодорожный транспорт, повысить экспортный потенциал региона и создать новые рабочие места.

Отметим, совладельцем ООО «ИФГ» выступает совладельцем ООО «Омское продовольствие». Последнее не так давно сменило основной вид деятельности со складирования и хранения на «Торговлю оптовую зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных». По всей видимости, инвестиции призваны расширить экспортные возможности по отгрузке зерна.