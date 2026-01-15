В Омске построят терминал с интеграцией в международные маршруты

Отметим, совладельцем ООО «ИФГ» выступает совладельцем ООО «Омское продовольствие». Последнее не так давно сменило основной вид деятельности со складирования и хранения на «Торговлю оптовую зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных». По всей видимости, инвестиции призваны расширить экспортные возможности по отгрузке зерна.