В Омске построят терминал с интеграцией в международные маршруты

В четверг, 15 января 2026 года, на заседании Инвестиционного комитета под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко был поддержан новый крупный инвестпроект.
В регионе планируется строительство транспортно-логистического комплекса «Контейнерный терминал “Карбышево”». Согласно проекту, терминал предоставит полный спектр услуг по обработке контейнерных грузов.
Инвестором выступит ООО «Инвестиционная финансовая группа», которая собирается вложить в реализацию более 200 миллионов рублей. Помимо самого терминала будет построен участок железнодорожных путей.
Как уточнили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области, терминал будет интегрирован в международные контейнерные маршруты, включая направления в Китай, что позволит перераспределить грузопотоки на железнодорожный транспорт, повысить экспортный потенциал региона и создать новые рабочие места.
Отметим, совладельцем ООО «ИФГ» выступает совладельцем ООО «Омское продовольствие». Последнее не так давно сменило основной вид деятельности со складирования и хранения на «Торговлю оптовую зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных». По всей видимости, инвестиции призваны расширить экспортные возможности по отгрузке зерна.