В Башкирии могут в десятки раз повысить штрафы за земельные правонарушения

— Сегодня в этой части есть очевидный дисбаланс, — считает спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев. — Если нарушителя привлекают к ответственности федеральные госорганы, то размер штрафа составляет от 10−20 тысяч рублей на граждан и до 100−200 тысяч рублей на юридических лиц. А в случае с муниципальным земельным контролем штрафы совсем другие: от 300−500 рублей на граждан и до 10−20 тысяч рублей на юрлиц. Суммы символические, но даже их еще надо взыскать. Составляется протокол о неисполнении предписания, материалы дела направляются в мировой суд. По решению суда назначается штраф в размере, например, 300 рублей, а затем, если нарушитель не платит, принимаются еще меры исполнительного производства. Это нагрузка на должностных лиц и неэффективно потраченные ресурсы государства. Зачастую нарушителю проще уплатить штраф, чем устранять нарушения.