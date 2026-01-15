Авто.ру: средняя цена отечественного автомобиля выросла на 22%

По данным Авто.ру, средняя цена нового авто в Саратовской области выросла на 36,5%
Средняя стоимость нового отечественного автомобиля в России за 2025 год выросла на 22%, достигнув 1,95 миллиона рублей. Такие данные приводит аналитическая служба «Авто.ру Оценка».
«После периода снижения с марта по август на рынке произошел перелом. Его вызвало укрепление позиций новых отечественных марок и повышение розничных цен на модели текущего года. В результате подъем цен на отечественные авто оказался более стремительным, чем на китайские», — пояснили эксперты из «Авто.ру».
Динамика средней стоимости в регионах демонстрировала значительные расхождения и зависела от изменений в структуре предложения. Например, в Нижегородской области цена упала на 20%, а в Саратовской, напротив, выросла на 36,5%. При этом в Москве и Подмосковье произошло незначительное снижение на 2%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирован рост на столько же процентов.
Среди конкретных моделей максимальное падение средней цены показали Hongqi H5 и Voyah Dream, подешевевшие на 13%. На другом полюсе расположились кроссоверы GAC GS8 и Changan Uni-S, подорожавшие на 6% и 4% соответственно. Данные изменения связаны с пересмотром цен производителями, сменой поколений моделей и колебаниями потребительского спроса.