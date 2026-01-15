Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Красноярск обслужил более 4,2 млн пассажиров в 2025 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аэропорт Красноярск подвел итоги 2025 года.

Источник: НИА Красноярск

За год красноярский аэропорт обслужил более 4,2 миллиона пассажиров, из них почти 804 тысячи — на международных рейсах. Количество самолетовылетов достигло 20 120, а топовыми направлениями стали Москва, Сочи, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Аэропорт занял второе место на NAIS 2025 и премии «Крылья России», а также вошел в топ-10 самых удобных аэропортов страны по версии Forbes. В 2025 году были расширены зоны трансфера, установлены новые стойки регистрации, запущен воздушный пункт пропуска в Деловом терминале и внедрены автоматические турникеты.16+