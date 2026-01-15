Аэропорт Красноярск обслужил более 4,2 млн пассажиров в 2025 году

Аэропорт занял второе место на NAIS 2025 и премии «Крылья России», а также вошел в топ-10 самых удобных аэропортов страны по версии Forbes. В 2025 году были расширены зоны трансфера, установлены новые стойки регистрации, запущен воздушный пункт пропуска в Деловом терминале и внедрены автоматические турникеты.16+