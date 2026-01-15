«Самрук-Казына» выделил $4,3 млрд на поддержку казахстанского бизнеса в 2025 году

АСТАНА, 15 янв — Sputnik. «Самрук-Казына» объявил о том, что удвоил поддержку бизнеса Казахстана до 2,2 триллионов тенге (4,3 миллиарда долларов) в 2025 году.
Для сравнения, в 2024-м фонд выделил 1,1 триллион тенге (2,1 миллиарда долларов).
«Фонд системно поддерживает отечественный бизнес и наращивает закупки внутри страны. Сегодня в правилах закупок “Самрук-Казына” действует более 16 мер поддержки казахстанских компаний, включая уникальные решения для регулируемых закупок», — говорится в сообщении.
Отдельный акцент фонд сделал на импортозамещение и запуск новых производств. Заключаются долгосрочные офтейк-контракты сроком до 20 лет. В 2024-м заключили 367 контрактов на 191 миллиард тенге (374,2 миллиона долларов), а по итогам 2025 года их объем увеличился до 257,5 миллиардов (504,6 миллионов долларов).
Все закупки проводятся через веб-портал закупок, подчеркнули в фонде. Процедуры полностью автоматизированы и прозрачны.