«Самрук-Казына» выделил $4,3 млрд на поддержку казахстанского бизнеса в 2025 году

Отдельный акцент фонд сделал на импортозамещение и запуск новых производств. Заключаются долгосрочные офтейк-контракты сроком до 20 лет. В 2024-м заключили 367 контрактов на 191 миллиард тенге (374,2 миллиона долларов), а по итогам 2025 года их объем увеличился до 257,5 миллиардов (504,6 миллионов долларов).