Еще одна авиакомпания Казахстана выступила с заявлением об облете воздушного пространства Ирана

FlyArystan сообщает, что на текущий момент ситуация с воздушным пространством Ирана повлияет на выполнение двух рейсов авиакомпании: Атырау — Доха и Актау — Дубай, запланированных на 17 января 2026 года. В компании отметили, что рассматриваются возможные маршруты облета воздушного пространства Ирана.
Безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом FlyArystan. Ранее Air Astana также объявила об изменениях в маршрутах из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Властями Ирана было принято решение закрыть воздушное пространство страны после сообщений о возможном ударе со стороны США в ближайшие сутки.