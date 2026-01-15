Еще одна авиакомпания Казахстана выступила с заявлением об облете воздушного пространства Ирана

FlyArystan сообщает, что на текущий момент ситуация с воздушным пространством Ирана повлияет на выполнение двух рейсов авиакомпании: Атырау — Доха и Актау — Дубай, запланированных на 17 января 2026 года. В компании отметили, что рассматриваются возможные маршруты облета воздушного пространства Ирана.