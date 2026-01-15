Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одна авиакомпания Казахстана выступила с заявлением об облете воздушного пространства Ирана

Авиакомпания FlyArystan выступила с заявлением об облете воздушного пространства Ирана из-за ситуации в ближневосточной стране, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Источник: Nur.kz

FlyArystan сообщает, что на текущий момент ситуация с воздушным пространством Ирана повлияет на выполнение двух рейсов авиакомпании: Атырау — Доха и Актау — Дубай, запланированных на 17 января 2026 года. В компании отметили, что рассматриваются возможные маршруты облета воздушного пространства Ирана.

Безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом FlyArystan. Ранее Air Astana также объявила об изменениях в маршрутах из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Властями Ирана было принято решение закрыть воздушное пространство страны после сообщений о возможном ударе со стороны США в ближайшие сутки.