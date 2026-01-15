В Красноярске появился новый автобусный маршрут до поселка Емельяново

15 января появился новый автобусный маршрут № 221 «поселок Емельяново — город Красноярск (остановка Молодежная)». В краевом правительстве сообщили, что транспорт будет ходить по понедельникам и средам из поселка в 6:00 и 17:30, а из города — в 7:15 и 18:45.
На маршруте предусмотрены следующие остановки: Емельяново (улица Московская, 175В), Озеро Емельяновское, село Еловое, поселок Видный, Лесная (04К-284) / Живой сад (04К-284), микрорайон Геолог (станция Минино), деревня Минино, Озеро-парк, Западный микрорайон, Детский центр, Тихий квартал, Молодежная (улица Норильская, 58).
Перевозчик принимает оплату наличными или по банковской карте (поехать можно и по социальной карте).
Ранее мы писали, в Красноярске за 2025 год в эксплуатацию ввели 572,8 тысячи квадратных метров жилья — эта цифра учитывает площадь квартир вместе с балконами, лоджиями, верандами и террасами. Больше всего жилья построили в Свердловском районе.