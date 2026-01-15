В Красноярске появился новый автобусный маршрут до поселка Емельяново

15 января появился новый автобусный маршрут № 221 «поселок Емельяново — город Красноярск (остановка Молодежная)». В краевом правительстве сообщили, что транспорт будет ходить по понедельникам и средам из поселка в 6:00 и 17:30, а из города — в 7:15 и 18:45.