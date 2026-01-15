Hyundai отказался выкупать свой завод в России до окончания дедлайна

В январе 2024 года компания «Арт-Финанс» (позже переименованная в «Автозавод АГР», входит в ООО «АГР») приобрела ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — юрлицо, отвечавшего за сборку автомобилей Hyundai в России. В периметр сделки вошли два автозавода под Санкт-Петербургом: головной в Каменке, и дополнительно — законсервированное экс-предприятие GM в Шушарах. Сумма контракта составила символические 140 тыс. вон (около 10 тыс. рублей), ~однако в договоре отдельно была прописана возможность обратного выкупа предприятия в течение двух лет~.