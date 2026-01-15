Коллекцию картин бывшего гендиректора пермского холдинга «Камская долина» продали в 2,5 раза дороже номинала

Ранее сообщалось, что на торги пять картин, принадлежащих Андрею Гладикову, который признан банкротом, выставлены на аукцион единым лотом по цене в 12 500 рублей. Бизнесмен рукводил работой холдинга «Камская долина». В 2017 году у компании начались финансовые сложности, в итоге юридические лица и топ-менеджмент были признаны банкротами. Долги Гладикова оценивались в 1,46 млрд рублей.