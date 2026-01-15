Коллекцию картин бывшего гендиректора пермского холдинга «Камская долина» продали в 2,5 раза дороже номинала

Аукцион прошел успешно.
Картины из коллекции бывшего генерального директора пермской строительной компании «Камская долина» Андрея Гладикова продали на торгах. За пять произведений искусства бизнесмена-банкрота удалось выручить 32 500 рублей. Начальная стоимость составляла 12 500 рублей.
«Лучшая цена 32 500 рублей. Победитель — Кутюхина Татьяна», — говорится в протоколе торгов, опубликованных на сервисе «Спарк-Интерфакс».
Ранее сообщалось, что на торги пять картин, принадлежащих Андрею Гладикову, который признан банкротом, выставлены на аукцион единым лотом по цене в 12 500 рублей. Бизнесмен рукводил работой холдинга «Камская долина». В 2017 году у компании начались финансовые сложности, в итоге юридические лица и топ-менеджмент были признаны банкротами. Долги Гладикова оценивались в 1,46 млрд рублей.