Цены на бензин всех марок взлетели в Курганской области. Скрин

До этого в Курганской области несколько недель фиксировалось снижение цен на бензин: по данным на 22 декабря 2025 года АИ-92 подешевел на 0,44%, АИ-95 — на 0,05%, тогда как АИ-98 оставался без изменений, а дизель дорожало. В целом, за год сильнее всего подорожал бензин массовых марок, тогда как дизельное топливо показывало разнонаправленную динамику.