Цены на бензин всех марок взлетели в Курганской области. Скрин

В Курганской области цены на бензин стали расти.
В Курганской области резко подорожал бензин всех марок. Также повышение затронуло дизельное топливо. Об этом URA.RU сообщил Свердловскстат.
«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение на 12 января 2026 года в Курганской области. Бензин автомобильной марки АИ-92 подорожал на 1,15% (средняя цена — 58,17 ₽), марки АИ-95 на 1,13% (средняя цена — 63,45 ₽), марки АИ-98 на 1,98% (средняя цена — 84,93 ₽). Дизельное топливо подорожало на 1,09% (средняя цена — 75,48 ₽)», — передает Свердловскстат.
До этого в Курганской области несколько недель фиксировалось снижение цен на бензин: по данным на 22 декабря 2025 года АИ-92 подешевел на 0,44%, АИ-95 — на 0,05%, тогда как АИ-98 оставался без изменений, а дизель дорожало. В целом, за год сильнее всего подорожал бензин массовых марок, тогда как дизельное топливо показывало разнонаправленную динамику.
Цены на бензин в Курганской области на 12 января.