В Красноярском крае молочную компанию оштрафовали за производство некачественных сметаны и масла

«Ранее в отношении производителя молочной продукции, работающего на территории Березовского района, Управлением была проведена внеплановая выездная проверка. При проверке выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза. В частности, по результатам лабораторных исследований, установлен факт производства молочной продукции (сметана и масло сливочное), несоответствующей обязательным требованиям по жирно-кислотному составу и количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов», — напомнили в ведомстве.