В Красноярском крае молочную компанию оштрафовали за производство некачественных сметаны и масла

Арбитражный суд Красноярского края привлек к административной ответственности производителя молочной продукции.

Источник: ТАСС

По информации пресс-службы регионального Россельхознадзора, решением суда производитель оштрафован на 350 тыс. рублей.

«Ранее в отношении производителя молочной продукции, работающего на территории Березовского района, Управлением была проведена внеплановая выездная проверка. При проверке выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза. В частности, по результатам лабораторных исследований, установлен факт производства молочной продукции (сметана и масло сливочное), несоответствующей обязательным требованиям по жирно-кислотному составу и количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов», — напомнили в ведомстве.

Также по результатам мониторинга компонента «Меркурий» были выявлены нарушения прослеживаемости молочной продукции при ее производстве.