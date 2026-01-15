В Уфе начали сносить аварийную девятиэтажку на улице Маршала Жукова

Подрядная организация уже приступила к работам, часть бетонных плит крыши уже демонтировали.
Напомним, дом признали аварийным в ноябре 2018 года. Пятый подъезд был построен на отдельном фундаменте, который со временем дал усадку. В результате подъезд перекосило и стал представлять угрозу для жизни и безопасности людей.
36 семей получили новые квартиры с чистовой отделкой в том же микрорайоне на улице Современников. Дом построили в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» и адресной программы РБ на 2019−2023 годы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.