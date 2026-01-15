Ремонт моста на автодороге «Аян — Нелькан» проведут в этом году

Мост на автомобильной дороге, соединяющей села Аян и Нелькан, отремонтируют в нынешнем дорожном сезоне. По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, объем финансирования работ составит около 10 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В нормативное состояние приведут мостовое сооружение протяженностью около 8 погонных метров. Этот участок имеет важное значение для местных жителей: дорога используется для ежедневного сообщения между населенными пунктами, доставки продуктов, топлива, товаров первой необходимости, а также для проезда экстренных и социальных служб, — проинформировали в пресс-службе ведомства.
Специалистам предстоит восстановить полотно, обустроить береговые опоры, пролетные строения. Уточняется, что выполнят работы в рамках инициированного президентом нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним, в прошлом дорожном сезоне некоторые мостовые сооружения уже стали безопаснее.