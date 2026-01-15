В Перми начали строить второй корпус Инженерной школы

В краевой столице стартовал новый этап строительства Инженерной школы. На улице Академика Веденеева, 71 рабочие приступили к возведению каркаса будущего корпуса, рассчитанного на 1050 учеников. Сейчас на площадке идут работы по устройству фундаментов, установке несущих конструкций и межэтажных перекрытий.
В здании планируется разместить 42 учебных класса и специализированные кабинеты. Среди них — классы иностранных языков с мобильным лингафонным оборудованием, лаборатории по физике, химии и биологии, кабинеты информатики и вычислительных технологий, робототехники и 3D-моделирования, а также мастерские по обработке тканей, столярному и слесарному делу. Кроме того, в школе появятся классы ИЗО, музыки, ОБЖ, кулинарии и домоводства, медиацентр и радиоузел.
Проектом предусмотрен четырехэтажный корпус с развитой инфраструктурой. В нем оборудуют два спортивных зала с раздевалками, душевыми и тренерскими, вместительный актовый зал с помещениями для хранения декораций и музыкального оборудования, библиотеку и столовую, рассчитанную на 550 мест.
Рядом со школой создадут уличную спортивную зону. Здесь появятся футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для волейбола и баскетбола, яма для прыжков и зона воркаута.
По словам подрядчика, строительство идет по плану.