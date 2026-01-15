Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. Крымский бюджет в 2025 году пополнился на 2,4 миллиарда рублей от национализации имущества врагов России. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Крымское имущество врагов России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах. В результате этой работы в 2025 году в бюджет Крыма поступило 2,4 млрд рублей», — написал он в Telegram.

По данным Константинова, полученные от продажи деньги направляются на ремонты социальных, культурных, спортивных объектов, дорог, обустройство общественных территорий, поддержку участников СВО и их семей.

В конце декабря спикер крымского правительства сообщал, что за последние годы в рамках работы по национализации имущества врагов Крыма и России в собственность республики перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее свыше 5600 объектов, в том числе — имущество предприятий, земельные участки, дома.

Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше