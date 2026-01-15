Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей

В конце декабря спикер крымского правительства сообщал, что за последние годы в рамках работы по национализации имущества врагов Крыма и России в собственность республики перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее свыше 5600 объектов, в том числе — имущество предприятий, земельные участки, дома.