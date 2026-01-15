Четыре пожара и опасное соседство: как жители Семея выживают в доме-призраке

В дни лютых морозов они вынуждены сутками топить печи и жить в страхе обрушения и пожаров.
Как бывшее ЛТП стало домом для рабочих.
В начале 1970-х годов на улице Кожкомбинатская в городе Семипалатинск (переименован в Семей — прим. ред.) построили три двухэтажки из силикатного кирпича для борьбы с алкоголизмом и наркоманией. В них размещались знаменитые ЛТП — лечебно-трудовые профилактории, где перевоспитывали советского человека, свернувшего на антисоциальный путь.
В начале 80-х годов кожевенный комбинат переоборудовал эти дома в общежитие для своих сотрудников. Палаты с высокими потолками и большими окнами превратили в квартиры. Людям выделили собственное жилье рядом с работой. Спустя годы самым проблемным оказался вот этот дом по адресу улица Кожкомбинатская, 13/4. Сейчас он смотрит на мир пустыми глазницами окон.
Коммунальные проблемы.
Гульнар Мамбетова заселилась в него одной из первых, в 1981 году. Здесь родились ее шестеро детей, здесь же сыграли им свадьбы. Жили дружно, в уюте, а соседи ходили друг другу в гости. Проблемы начались в начале 90-х, когда люди оказались на пороге коммунальной катастрофы.
«Тогда многие люди остались без работы. Не было денег платить за тепло, и в итоге большинством голосов мы, жильцы, отказались от центрального отопления. Помню, как во дворе стояла большая буржуйка, на которой мы по очереди готовили еду. Затем построили у себя в квартирах печи. Мы привыкли к такому быту», — вспоминает наша собеседница.
Не получилось жильцам договориться друг с другом об оплате и других коммунальных услуг. Поэтому вдобавок люди отказались от водоснабжения и канализации. На заднем дворе дома они построили себе уличные уборные.
Позже стала протекать крыша. А однажды на дом упало дерево: стены покосились. По словам местных, добавилась проблема с фундаментом, который начал просаживаться из-за близости с болотом. И дом стал быстрыми темпами сдавать позиции.
В 2021 году его признали аварийным. Здесь проживало 19 семей. Люди много раз выступали с просьбой поскорее решить вопрос с жильем. В результате в 2024 году большая часть семей обменяла аварийные квадратные метры на абсолютно новые — государство выделило им квартиры.
Почему последние обитатели дома не переезжают.
Однако пять собственников вот уже пять лет остаются последними обитателями проблемного дома и свидетелями его непрерывного разрушения.
Получив в собственность новое жилье, некоторые из бывших жителей не забыли снять двери, пластиковые оконные рамы из аварийного дома, чем усугубили ситуацию, открыв доступ в пустующие квартиры для всех желающих.
Искатели приключений и уединения не заставили себя ждать. В брошенные комнаты, обставленные скромной мебелью прежних хозяев, стали заходить случайные люди.
За полтора года опасного соседства в доме вспыхнуло 4 пожара, и последний из них привел к возгоранию рядом стоящих построек.
«Мы не можем обеспечить безопасность в своем же доме. Сюда ходят все, кто хочет. Мы их выгоняем. Какие-то парни заходят курить, бросают окурки и уходят. Бродяги ночуют, шумят и пьют ночами. В одном пожаре едва не погибли два моих соседа, чуть не отравились дымом. Иногда перед сном думаю, а проснусь ли я утром. Здесь очень опасно», — говорит Гульнар Мамбетова, которая живет на первом этаже.
Единственная жилая квартира на втором этаже принадлежит Нуржану Байгапанову. У него инвалидность, вторая группа. Живет с дочерью и сыном. Оставить жилье не может. Ему просто некуда идти. Топит печь каждый день, но тепла едва хватает, чтобы немного обогреть кухню. В спальне приходится включать электрообогреватель.
«Я живу здесь 26 лет. Мне больше некуда идти. Недавно приходили из акимата. Посмотрели на наши условия. Говорят, ничего сделать не можем из-за моих проблем с документами», — рассказал Нуржан Байгапанов.
Для того чтобы получить новое жилье из госфонда взамен аварийного, необходимо встать в очередь на улучшение жилищных условий. Но последние обитатели дома не могут этого сделать из-за проблем с оформлением документов. У Нуржана Байгапанова был дом в собственности. По закону у людей, претендующих на жилье, не должно быть своего недвижимого имущества 5 и более лет. Из-за проблем с документами ему и отказывают в новом жилье.
Гульнар Мамбетова столкнулась с другой проблемой — у нее нет правоустанавливающих документов и акта приватизации своей квартиры. Из-за этого жилье числится бесхозным и нигде не отображается как ее собственность. Сейчас она доказывает свое право владения через суд.
А пока люди надеются на юридическую справедливость и новое жилье вместо аварийного, их дом буквально трещит по швам. Стены оккупировал и копится холод, через открытые окна и двери гуляет ледяной ветер. В эти дни в Семее установились продолжительные 30-градусные морозы.
В жилых квартирах заметно ощущается сырость. Плесень уже распространилась по стенам и потолкам. Электричество здесь не стабильно.
«Я не могу пригласить к себе в гости внуков. У меня холодно. Квартира совсем не нагревается. Сейчас приходится мыкаться по квартирам и жить то у одного сына, то у другого. Весной, как потеплеет, снова вернусь сюда, а пока приходится приезжать и топить печку, чтобы не разморозилась система отопления». Гульнар Мамбетова.
Что говорит закон.
В городской жилищной инспекции о проблеме знают, но разводят руками, мол, по закону сделать ничего не можем.
«Есть два требования для постановки человека в очередь по категории “единственное аварийное жилье”: это наличие правоустанавливающих документов и статус очередника. Предыдущие жильцы, которые получили квартиры из госфонда, проходили по этим критериям. К сожалению, этим двум жильцам мы не можем помочь на законных основаниях. Одна семья обременена отчуждением имущества, у другой нет акта приватизации либо иных правоустанавливающих документов. Из-за этого они не могут встать в очередь как нуждающиеся по категории “аварийное жилье”, — разъяснили ситуацию в жилищной инспекции Семея.
Выходит, лишь несколько документов и процедур отделяют жителей аварийного дома от мечты о защищенном, уютном жилье, но пока им ничего не остается, как и дальше оставаться в доме-призраке.
