Четыре пожара и опасное соседство: как жители Семея выживают в доме-призраке

Для того чтобы получить новое жилье из госфонда взамен аварийного, необходимо встать в очередь на улучшение жилищных условий. Но последние обитатели дома не могут этого сделать из-за проблем с оформлением документов. У Нуржана Байгапанова был дом в собственности. По закону у людей, претендующих на жилье, не должно быть своего недвижимого имущества 5 и более лет. Из-за проблем с документами ему и отказывают в новом жилье.