Доступная роскошь: сколько стоят самые дешевые квартиры в элитных пермских ЖК

В элитных домах есть пространства для встреч и переговоров.
По данным Единого ресурса застройщиков в Перми находятся шесть элитных жилых комплексов. Три из них уже сданы в эксплуатацию, а еще три находятся на разных стадиях строительства. Корреспондент URA.RU изучил предложения на сайтах застройщиков и выяснил, сколько стоят самые доступные роскошные квартиры.
«Стоимость квартир в элитных жилых комплексах дороже из-за определенных технологий строительства и наличия дополнительных сервисов. В таких домах есть подземные паркинги, детская и спортивная площадка, зоны отдыха. В отделке холлов используются материалы высокого качества, а общедомовые помещения выглядят как в пятизвездочных отелях. Консьержи оказывают разные услуги и выполняют небольшие поручения жильцов», — рассказал руководитель пермского центра недвижимости «Метры Ближе» Александр Леонов корреспонденту агентства.
Агент по недвижимости добавил, что в премиальных домах есть определенные требования к самим квартирам. Высота потолков в таких жилых комплексах обычно составляет три метра, на этаже распологается небольшое количество квартир, есть межквартирная и межкомнатная шумоизоляция, комммуникаии вынесены из квартиры и их можно подвести в любую комнату.
ЖК «Манеры».
На первых трех этажах разместят магазины и кафе.
Жилой комплекс «Манеры» возводит девелопер «ИНГРУПП» на территории Центрального рынка. Проект реализуется по механизму комплексного развития территории (КРТ). Это значит, что компания построит не только дом, но и обустроит прилегающий участок. Представители девелопера рассказали, что при проектировании комплекса опирались на модные тенденции. Так, среди планировок встречаются двухуровневые квартиры с двойным светом или террасами, а в некоторых квартирах есть санузлы и гардеробные с окнами.
Цены на квартиры начинаются от 8,6 млн рублей. За эту стоимость предлагают студию площадью 35,5 квадратных метров с предчистовой отделкой. Заехать в квартиру можно будет не раньше I квартала 2023 года.
ЖК «Кама».
Жилой комплекс «Кама» от застройщика «Альфа» находится в культурном центре Перми на улице Советской, 16. Из панорамных окон квартир открывается вид на город и Каму. Для удобства жителей будет общая коворкинг зона и фитнес-зал. ЖК планируют завершить в III квартале 2026 года.
Самая бюджетная квартира здесь стоит 10,3 млн рублей. Речь идет о студии площадью 46,8 «квадратов». Отделку хозяевам квартиры нужно будет делать самостоятельно.
«Дом на Петропавловской».
У застройщика «Альфа» есть еще один элитный проект. Клубный «Дом на Петропавловской» расположен на улице Островского, 1. Строительство жилого комплекса завершено в 2025 году, но в продаже осталось несколько вариантов. Стоимость квартир свободной планировки начинается от 13,7 млн рублей. Площадь жилья — 54,2 квадратных метра. То есть тут можно сделать двухкомнатную квартиру.
Из окон дома также открывается вид на Каму, а жильцам предлагают сервис как в отеле. Горничная сделает уборку, администратор выгуляет домашних питомцев, отнесет вещи в химчистку или выполнит другие поручения.
ЖК «Строганов».
В элитных домах квартиры продаются без отделки, чтобы жильцы организовали пространство под свои нужды.
ЖК «Строганов» на улице Пермской, 86 девелопер называет трофейным. В нем будут терраса-гостиная на уровне пятого этажа, общественные пространства для детей и взрослых, система «Умный дом» и другие сервисы.
Самую дешевую квартиру в этом доме можно купить за 13 млн рублей. Это будет «двушка» площадью 47,7 квадратных метров без отделки. Ключи от нее выдадут в марте 2026 года.
МФК «Москва».
Многофункциональный комплекс «Москва» был сдан в 2022 году, но застройщик «Кортекс» до сих пор не распродал все квартиры. Самую дешевую отдают за 14,1 млн рублей. За эту сумму можно купить однокомнатную квартиру площадью 46,9 квадратных метров без отделки.
Так как дом был сдан четыре года назад, сейчас там уже работает ресторан, фитнес-клуб и спа-центр. Также есть охрана, консьерж-сервис, пространства для детей и взрослых, отдельная зона для выгула собак.
ЖК «Гранд Хаус».
ЖК «Гранд Хаус» от застройщика ПМД на улице Петропавловской, 52 тоже сдан. Девелопер распродал все квартиры, но владелец одной «двушки» выставил объект на продажу. Жилье площадью 55,2 квадратных метра отдают за 16,6 млн рублей. В квартире нет ремонта, а высота потолков — 3 метра. Владелец уточняет, что дети, прописанные в доме, будут учиться в гимназии № 17.