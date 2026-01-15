Доступная роскошь: сколько стоят самые дешевые квартиры в элитных пермских ЖК

Жилой комплекс «Манеры» возводит девелопер «ИНГРУПП» на территории Центрального рынка. Проект реализуется по механизму комплексного развития территории (КРТ). Это значит, что компания построит не только дом, но и обустроит прилегающий участок. Представители девелопера рассказали, что при проектировании комплекса опирались на модные тенденции. Так, среди планировок встречаются двухуровневые квартиры с двойным светом или террасами, а в некоторых квартирах есть санузлы и гардеробные с окнами.