Константинов: за год в Крыму продали имущество врагов РФ на 2,4 млрд рублей

Власти Республики Крым направили в региональный бюджет 2,4 млрд рублей в 2025 году от продажи национализированного имущества, принадлежавшего гражданам Украины. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов в своём Telegram-канале.
«Крымское имущество врагов России, ранее переданное в собственность республики, активно реализуется на торгах. С 2023 года в бюджет Крыма поступило 5,88 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд в 2025 году», — написал он.
Полученные средства, по словам Константинова, направляются на ремонт социальных, культурных и спортивных объектов, дорожное строительство, благоустройство общественных пространств, а также на поддержку участников специальной военной операции и их семей.
Напомним, 18 октября 2022 года Госсовет Крыма принял закон, позволяющий признавать собственностью республики имущество граждан и юридических лиц из недружественных стран. С тех пор были национализированы активы более 500 физических и юридических лиц, включая АО «Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия”», Судостроительный завод «Залив», ООО «Руслайн ко», «Мегастрой», недвижимость Владимира Зеленского, певицы Джамалы и бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Также были национализированы ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель “Бристоль”» (Ялта), ПАО «Платинум банк», ПАО «Укрсоцбанк», АО «Международный детский медицинский центр “Чайка”», ООО «Каракаш агро», АО «Пансионат» и другие объекты.
В конце декабря 2025 года также сообщалось о национализации имущества украинского боксера Александра Усика, спонсировавшего ВСУ.