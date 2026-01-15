Константинов: за год в Крыму продали имущество врагов РФ на 2,4 млрд рублей

Напомним, 18 октября 2022 года Госсовет Крыма принял закон, позволяющий признавать собственностью республики имущество граждан и юридических лиц из недружественных стран. С тех пор были национализированы активы более 500 физических и юридических лиц, включая АО «Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия”», Судостроительный завод «Залив», ООО «Руслайн ко», «Мегастрой», недвижимость Владимира Зеленского, певицы Джамалы и бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Также были национализированы ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель “Бристоль”» (Ялта), ПАО «Платинум банк», ПАО «Укрсоцбанк», АО «Международный детский медицинский центр “Чайка”», ООО «Каракаш агро», АО «Пансионат» и другие объекты.