В Узбекистане создадут единый регулятор для энергетики и коммунального сектора

Речь шла о планах созданного в прошлом году агентства для осуществления системных реформ в области энергоэффективности на 2026-й. Новой структуре предстоит сократить к 2030 году энергопотребление в экономике как минимум на 20%, а в госучреждениях и социальных организациях — на 15%.