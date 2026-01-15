В Узбекистане создадут единый регулятор для энергетики и коммунального сектора

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане появится единый регулятор для энергетики и коммунального сектора. Данное предложение одобрил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.
Мирзиёеву представили презентацию по вопросам повышения энергоэффективности и внедрения рыночных механизмов в сфере электроснабжения.
Речь шла о планах созданного в прошлом году агентства для осуществления системных реформ в области энергоэффективности на 2026-й. Новой структуре предстоит сократить к 2030 году энергопотребление в экономике как минимум на 20%, а в госучреждениях и социальных организациях — на 15%.
Большинство зданий в республике построили в 60−70-х годах прошлого века, и уровень их энергопотерь остается высоким. Поэтому планируют развернуть масштабную работу по повышению энергоэффективности соцобъектов и жилых массивов. В этом году на эти цели направят 150 млрд сумов субсидий и компенсаций.
Отмечалось, что при повышении энергоэффективности социальных объектов, которых в стране более 30 тыс., нужно уделить особое внимание расширению участия международных финансовых институтов и привлечению частных инвестиций.
«Так, в рамках инвестиционной программы этого года 770 социальных объектов будут модернизированы на основе стандартов энергоэффективности. На это будут привлечены средства международных финансовых институтов в размере 264 миллионов долларов», — говорится в сообщении.
Предметом обсуждения также стали вопросы разработки механизмов получения дохода за счет энергосбережения — развития услуг энергосервисных компаний (ESCO) и формирования соответствующего рынка.
Президенту рассказали о планах по широкому задействованию возможностей цифровых технологий и ИИ при проведении энергоаудита зданий, а также при проектировании и моделировании объектов на основе стандартов энергоэффективности.
Кроме того, определили конкретные планы повышения энергоэффективности в промышленном секторе.
«В этом году на 142 текстильных предприятиях планируется установить солнечные панели. Это позволит предприятиям сэкономить 722 миллиона киловатт-часов электроэнергии и 693 миллиарда сумов. Также планируется модернизировать 300 насосов в системе питьевого водоснабжения», — говорится в сообщении.
Проблемы в системе централизованного теплоснабжения.
В настоящее время высокий уровень энергопотерь обусловлен износом части котельных и тепловых сетей.
«В связи с этим в этом году в рамках модернизации котельных и тепловых систем, перевода их на замкнутую систему, планируется установить 400 индивидуальных тепловых пунктов и обновить не менее 100 километров теплосетей», — говорится в сообщении.
Глава республики поручил ответственным лицам разработать стандарты энергоэффективности и действенные правила при строительстве, ремонте и реконструкции зданий.
Внедрение конкурентных рыночных механизмов в сфере электроэнергии.
Передачу сетей низкого напряжения частному сектору начнут с Самаркандской области, на следующем этапе планируют масштабировать эту практику на Андижанскую, Джизакскую, Наманганскую, Сырдарьинскую, Ташкентскую области и город Ташкент. Ожидают, что это позволит существенно сократить потери за счет привлечения инвестиций в обновление сетей.
Формирование оптового рынка электроэнергии.
К настоящему времени составили перечень оптовых потребителей, которые ежегодно потребляют более 10 млн киловатт-часов электроэнергии. Для этих предприятий предлагают ввести систему закупок электроэнергии на оптовом рынке по прямым договорам с почасовым ценообразованием.
«В настоящее время ведется работа по созданию отдельных регуляторов для энергетического и коммунального секторов. С учетом зарубежного опыта выдвинуто предложение о создании единого регулятора», — говорится в сообщении.
Глава республики одобрил предложения и подчеркнул важность повышения энергоэффективности, рационального использования энергоресурсов и создания конкурентной среды на рынке энергетики.
Он дал соответствующие поручения ответственным лицам, поставил задачи перед органами прокуратуры и внутренних дел обеспечить строгое соблюдение требований законодательства и неотвратимость ответственности в сферах энергетики и ЖКХ, а также тесно взаимодействовать с хокимиятами для безусловной реализации предусмотренных мер.