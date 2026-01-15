Нефтяные компании ХМАО столкнулись с резким ростом убытков

Убытки нефтяных компаний ХМАО выросли на 26%
Нефтяные компании ХМАО демонстрируют убытки. По данным Тюменьстата, по итогам января-октября 2025 года они увеличились на 26% — с 212,6 до 267,9 млрд рублей.
«По итогам января-октября 2025 года убытки в добыче полезных ископаемых достигли 267,9 млрд рублей. В сентябре 2025 года этот показатель составлял 212,6 млрд рублей», — указано в статистическом отчете.
Рост убытков связан с накопленными системными проблемами отрасли, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Есть фундаментальная проблема. Речь идет о постепенном ухудшении качества ресурсной базы. Добывать нефть становится все дороже, доходы сокращаются, а расходы, напротив, растут. Себестоимость увеличивается, и именно это во многом определило неблагоприятную экономическую ситуацию для компаний в 2025 году», — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом URA.RU.
По информации окружных властей, в Югре добычей нефти и газа занимаются 42 компании. Из них 30 входят в крупные нефтяные холдинги, еще 12 работают самостоятельно. При этом каждое третье предприятие остается убыточным.
«Доля убыточных организаций, занятых добычей полезных ископаемых, по итогам января-октября составила 35,2%», — указано в отчете Тюменьстата.
Основные убытки, по оценке эксперта, приходятся на небольшие компании, не входящие в вертикально интегрированные структуры. «Крупные холдинги могут компенсировать потери одного сегмента за счет другого. У независимых компаний такой возможности нет», — пояснил Юшков.
Дополнительным фактором он называет ограниченное количество месторождений в активе малых игроков. Как правило, это один-два участка недр, разработка которых продолжается даже при ухудшении ресурсной базы. «Проблемы у многих связаны именно с ростом себестоимости добычи на истощающихся месторождениях, тогда как цены реализации снижаются. Отсюда и убытки», — резюмировал эксперт.
Что касается экспорта нефти, то цена российской Urals обвалились до $39 за баррель. Такие данные накануне озвучил Минэк России.
Добыча нефти в регионе за последние десятилетия прошла несколько этапов и демонстрирует устойчивый нисходящий тренд. После резкого роста в 1970—1980-х годах и выхода на пик около 360 млн тонн в год в конце 1980-х добыча начала снижаться: резко в 1990-е, с частичным восстановлением в 2000-е до 270−280 млн тонн, а затем вновь перешла к постепенному сокращению. В последние годы объем добычи закрепился на уровне 205−215 млн тонн, а в 2024 году составил около 205 млн тонн.
Итоги 2025 года еще не подведены, однако власти ожидают сохранения показателей в том же диапазоне.
«В 2026—2027 годах объем добычи нефти в ХМАО планируется удерживать на уровне 205−211 млн тонн. В зависимости от сценариев развития экономики и решений стран ОПЕК», — сообщили URA.RU в правительстве Югры.
При этом добыча нефти и газа в регионе в целом остается рентабельной. По данным Тюменьстата, с сентября по октябрь 2025 года прибыль югорских нефтяных компаний выросла на 8,3% — с 319 до 345,6 млрд рублей. «Крупнейшие предприятия смогли адаптироваться к новым условиям и продолжают работу», — добавил Юшков.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Руслан Кухарук в своем послании поставил задачу сохранить долю ХМАО на уровне 40% от общероссийской добычи нефти. Для этого, по его словам, в регионе должны действовать эффективные меры стимулирования.