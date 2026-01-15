Нефтяные компании ХМАО столкнулись с резким ростом убытков

Добыча нефти в регионе за последние десятилетия прошла несколько этапов и демонстрирует устойчивый нисходящий тренд. После резкого роста в 1970—1980-х годах и выхода на пик около 360 млн тонн в год в конце 1980-х добыча начала снижаться: резко в 1990-е, с частичным восстановлением в 2000-е до 270−280 млн тонн, а затем вновь перешла к постепенному сокращению. В последние годы объем добычи закрепился на уровне 205−215 млн тонн, а в 2024 году составил около 205 млн тонн.