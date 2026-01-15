Ричмонд
В Иркутске здание с планетарием выставили на продажу за 150 млн рублей

В четырехэтажном здании расположены музей, планетарий, ресторан и офисы.

Источник: Reuters

В Иркутске выставили на продажу здание с планетарием. Информация появилась на сайте с бесплатными объявлениями.

Площадь четырехэтажного здания, расположенного в 130-м квартале Иркутска, составляет 1211 кв. метров. За него просят 150 млн рублей.

В объявлении говорится, что в здании расположены музей, планетарий, рестораны и офисы. Помещение находится в аренде до 2066 года. Земельный участок предназначен для предпринимательской деятельности.

