США продали первую партию венесуэльской нефти на сумму $500 млн

Вашингтон реализовал первую партию венесуэльской нефти, выручив полмиллиона долларов. Основной банковский счет для хранения вырученных средств находится в Катаре, сообщает портал Semafor.
По данным издания, Катар рассматривается США как нейтральная юрисдикция, где американские власти могут хранить вырученные средства без риска их ареста или изъятия третьими сторонами.
Подчёркивается, что доход от продажи ресурсов из Венесуэлы хранят на банковских счетах, находящихся «под контролем правительства Соединённых Штатов».
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о заморозке выручки от продажи венесуэльской нефти.
