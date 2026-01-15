Ричмонд
В Волгограде на АЗС резко выросли цены на топливо

Волгоградстат зафиксировал рост стоимости популярных марок бензина и дизеля более чем на 1% за первые две недели января.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области автомобилистов встретили новые цены на заправках в начале 2026 года. За первые две недели января стоимость бензина и дизельного топлива выросла более чем на 1%, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградстат.

Согласно данным статистиков, теперь литр дизельного топлива в среднем стоит 73,54 рубля, что на 1,13% больше, чем в конце декабря. Популярный бензин марки АИ-92 подорожал на 1,09% до 62,05 рубля за литр. Стоимость АИ-95 увеличилась на 1,17% и достигла 68,86 рубля. Меньше всего изменилась цена на бензин АИ-98, он вырос на 0,47% до 89,27 рубля за литр.

Статистики сравнили ценники на автозаправках на конец декабря 2025 года и на 12 января 2026 года. Ранее на изменение стоимости топлива в регионах обратил внимание и федеральный Росстат.