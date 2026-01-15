В Волгограде на АЗС резко выросли цены на топливо

Согласно данным статистиков, теперь литр дизельного топлива в среднем стоит 73,54 рубля, что на 1,13% больше, чем в конце декабря. Популярный бензин марки АИ-92 подорожал на 1,09% до 62,05 рубля за литр. Стоимость АИ-95 увеличилась на 1,17% и достигла 68,86 рубля. Меньше всего изменилась цена на бензин АИ-98, он вырос на 0,47% до 89,27 рубля за литр.