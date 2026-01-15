Новые отель, дорога и экотропа: глава пермского минтуризма доложил губернатору о планах на год

Сергей Хорошутин возглавил минтуризма в конце 2025 года.
Новый глава министерства по туризму Пермского края Сергей Хорошутин озвучил губернатору Дмитрию Махонину планы ведомства на 2026 год. Среди них достройка дороги к курорту «Губаха», открытие нового четырехзведочного отеля в Перми и обустройство экотропы на камень Ветлан.
«На 2026 год запланировано завершение работ по строительству автомобильной дороги к всесезонному курорту “Губаха”, создание экотропы на камень Ветлан в Красновишерском районе, открытие нового четырехзведочного отеля в Перми на Окулова, 4, который сможет принимать до 27 200 туристов в год», — говорится на сайте правительства Пермского края.
Кроме этого, Хорошутин намерен поддержать четыре проекта по созданию кемпингов и автокемпингов, обустроить два туристских центра в городах края и создать 81 номер в модульных гостиницах. Таким образом власти пытаются сохранить рост туристического потока в регионе. Его темпы сократились после масштабного празднования 300-летия Перми в 2023 году.
Все планы, которые озвучил Хорошутин были известны и ранее. Сообщалось, что дорогу к «Губахе» должны были сдать еще в 2025 году, тропу на Ветлан в июле 2026 года, а новую гостиницу на Окулова в Перми в течение этого года.