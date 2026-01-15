Автоблогер показал отличия новой Damas 3 от старой модели — обзор

В обзоре рассматривались:
внешний вид и габариты; двигатель и техника; шасси и ходовая часть; салон; багажник и цена.
Внешний вид и габариты.
Кузов нового Damas стал значительно больше. Если длина старой модели составляла 3495 мм, то у новой версии она выросла до 4425 мм — автомобиль стал длиннее более чем на 40 см. Это особенно ощущается в салоне и багажнике.
Передняя часть полностью переработана: фары получили современный дизайн, а галогенное освещение в реальных условиях показало хорошую эффективность. Противотуманных фар в базовой комплектации нет.
Двигатель и механика.
Автомобиль оснащается бензиновым инжекторным двигателем:
1,2 л — 81 л. с.
1,5 л — 103−105 л. с.
В базе устанавливается 5-ступенчатая механическая коробка, в более дорогих версиях — 6-ступенчатая.
Одним из главных нововведений стало наличие ABS даже в самой простой комплектации. Рулевое управление с электроусилителем, что делает его значительно легче по сравнению с прежними версиями Damas.
Шасси и ходовая часть.
Спереди используется подвеска McPherson, сзади — рессорная с амортизаторами. В реальных условиях автомобиль показал мягкий и комфортный ход.
Колеса — R14 с шинами Linglong, запаска размещена снизу.
Салон.
Материалы салона по ощущениям напоминают Chevrolet Cobalt. Сиденья мягкие и светлые, в дальних поездках не утомляют. В руле и передней панели установлены подушки безопасности.
Магнитола поддерживает Bluetooth, есть микрофон, но USB-флешки не поддерживаются. Отопление работает очень эффективно. Кондиционер установлен, но в ходе теста не проверялся.
«Внутри все похоже на Cobalt: и материалы, и ключи в более дорогих версиях», — отмечает блогер.
В базовой версии передние стеклоподъемники механические, начиная с комплектации LV1 — электрические. Задние окна во всех версиях остаются механическими. В салоне много жесткого пластика, но эргономика удачная.
Во втором ряду достаточно места, окна полностью опускаются.
Третий ряд также оказался просторным: при росте 185 см блогер смог сидеть там без дискомфорта — серьезный прогресс по сравнению со старым Damas. Сзади есть дополнительное окошко для вентиляции.
Багажник.
Объем багажника заметно вырос. При сложенном третьем ряде он становится еще больше.
Грузоподъемность — до 650 кг, объем топливного бака — 45 литров.
Блогер рассмотрел версию Damas Move Passenger, ее цена заявлена на уровне 139,6 млн сумов.
Цены на другие модели:
DAMAS MAX Фургон (Van) 1.2 LV0 134 439 000 сумов; DAMAS MAX Фургон (Van) 1.5 LV0 142 471 000 сумов; DAMAS MOVE Пассажирский 1.2 LV0 139 675 000 сумов; DAMAS MOVE Пассажирский 1.2 LV1 144 563 000 сумов; DAMAS MOVE Пассажирский 1.5 LV0 149 011 000 сумов; DAMAS MOVE Пассажирский 1.5 LV1 154 128 000 сумов.
