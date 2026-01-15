Ричмонд
Автоблогер показал отличия новой Damas 3 от старой модели — обзор

Автоблогер Шерхон Нусратиллоев.

Источник: Курсив

В обзоре рассматривались:

внешний вид и габариты; двигатель и техника; шасси и ходовая часть; салон; багажник и цена.

Внешний вид и габариты.

Кузов нового Damas стал значительно больше. Если длина старой модели составляла 3495 мм, то у новой версии она выросла до 4425 мм — автомобиль стал длиннее более чем на 40 см. Это особенно ощущается в салоне и багажнике.

Передняя часть полностью переработана: фары получили современный дизайн, а галогенное освещение в реальных условиях показало хорошую эффективность. Противотуманных фар в базовой комплектации нет.

Двигатель и механика.

Автомобиль оснащается бензиновым инжекторным двигателем:

1,2 л — 81 л. с.

1,5 л — 103−105 л. с.

В базе устанавливается 5-ступенчатая механическая коробка, в более дорогих версиях — 6-ступенчатая.

Одним из главных нововведений стало наличие ABS даже в самой простой комплектации. Рулевое управление с электроусилителем, что делает его значительно легче по сравнению с прежними версиями Damas.

Шасси и ходовая часть.

Спереди используется подвеска McPherson, сзади — рессорная с амортизаторами. В реальных условиях автомобиль показал мягкий и комфортный ход.

Колеса — R14 с шинами Linglong, запаска размещена снизу.

Салон.

Материалы салона по ощущениям напоминают Chevrolet Cobalt. Сиденья мягкие и светлые, в дальних поездках не утомляют. В руле и передней панели установлены подушки безопасности.

Магнитола поддерживает Bluetooth, есть микрофон, но USB-флешки не поддерживаются. Отопление работает очень эффективно. Кондиционер установлен, но в ходе теста не проверялся.

«Внутри все похоже на Cobalt: и материалы, и ключи в более дорогих версиях», — отмечает блогер.

В базовой версии передние стеклоподъемники механические, начиная с комплектации LV1 — электрические. Задние окна во всех версиях остаются механическими. В салоне много жесткого пластика, но эргономика удачная.

Во втором ряду достаточно места, окна полностью опускаются.

Третий ряд также оказался просторным: при росте 185 см блогер смог сидеть там без дискомфорта — серьезный прогресс по сравнению со старым Damas. Сзади есть дополнительное окошко для вентиляции.

Багажник.

Объем багажника заметно вырос. При сложенном третьем ряде он становится еще больше.

Грузоподъемность — до 650 кг, объем топливного бака — 45 литров.

Блогер рассмотрел версию Damas Move Passenger, ее цена заявлена на уровне 139,6 млн сумов.

Цены на другие модели:

DAMAS MAX Фургон (Van) 1.2 LV0 134 439 000 сумов; DAMAS MAX Фургон (Van) 1.5 LV0 142 471 000 сумов; DAMAS MOVE Пассажирский 1.2 LV0 139 675 000 сумов; DAMAS MOVE Пассажирский 1.2 LV1 144 563 000 сумов; DAMAS MOVE Пассажирский 1.5 LV0 149 011 000 сумов; DAMAS MOVE Пассажирский 1.5 LV1 154 128 000 сумов.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Узбекистане снизился объем производства Cobalt.