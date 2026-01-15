Ричмонд
Где выгодно обменять доллар и рубль в Узбекистане 15 января

Kursiv Uzbekistan выяснил, где выгодно купить евро, доллар и рубль в Узбекистане 15 января 2026 года. Данные приведены на 11:33 по ташкентскому времени.

Источник: Курсив

Доллар:

покупка: 11 960 сумов — Universalbank; продажа: 12 010 сумов — Anorbank, Apexbank, Asakabank, SQB.

Евро:

покупка: 13 990 сумов — Xalq banki; продажа: 14 000 сумов — Hayot Bank, MKbank, Poytaxt Bank.

Рубль:

покупка: 143 сума — Kapitalbank, Octobank; продажа: 153 сума — SQB, BRB, Poytaxt Bank, Apexbank.

USD EUR RUB.

Покупка банком: UZS Продажа банком: UZS обновлено:

Продать USD → получить UZS.

— UZS.

Купить USD за UZS.

— USD.

Спред: — UZS (≈ —%) :warning: аномалия: sell.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, какой официальный курс доллара в Узбекистане на 15 января.