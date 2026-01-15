Где выгодно обменять доллар и рубль в Узбекистане 15 января

Доллар:
покупка: 11 960 сумов — Universalbank; продажа: 12 010 сумов — Anorbank, Apexbank, Asakabank, SQB.
Евро:
покупка: 13 990 сумов — Xalq banki; продажа: 14 000 сумов — Hayot Bank, MKbank, Poytaxt Bank.
Рубль:
покупка: 143 сума — Kapitalbank, Octobank; продажа: 153 сума — SQB, BRB, Poytaxt Bank, Apexbank.
USD EUR RUB.
