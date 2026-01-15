Экс-начальник курганских колоний закрыл арматурный завод

В Кургане ликвидировали завод по производству трубопроводной арматуры.
В Кургане полностью прекратил работу ООО «Курганский завод технологического оборудования» (КЗТО), специализировавшийся на производстве трубопроводной арматуры. Учредителем и ликвидатором выступил бывший начальник ИК-2 и ИК-7 Сергей Крамарчук. Об этом говорится в реестре юрлиц.
«Юридическое лицо ООО “Курганский завод технологического оборудования” (КЗТО) ликвидировано. Дата прекращения деятельности — 24 декабря 2025 года», — сообщается в документации.
Завод зарегистрировали в июне 2018 года с основным профилем — выпуск арматуры для трубопроводов. Крамарчук вошел в собственники в начале 2025-го. Согласно отчету, единственный участник принял окончательное решение о закрытии организации, и Крамарчук лично курировал процесс ликвидации. Финансовая отчетность компании подтверждает решение о прекращении деятельности, а операции по счетам заблокированы ФНС еще с ноября.
Последние доходы предприятие зафиксировало в 2023 году — около 250 тысяч рублей, уплатив в бюджет 825 тысяч рублей налогов. Ранее компанию несколько лет контролировал курганский бизнесмен Федор Теребенин, совладелец Курганского арматурного завода, вместе с партнером из Тюмени Анатолием Алексеевым.
Ранее URA.RU писало, что это уже второй случай закрытия арматурного производства в Кургане за полгода: летом угас «КАИР», выпускавший запорную арматуру. По данным инсайдеров URA.RU — из-за потери ключевого контракта с Туркменистаном.