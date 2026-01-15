Экс-начальник курганских колоний закрыл арматурный завод

Завод зарегистрировали в июне 2018 года с основным профилем — выпуск арматуры для трубопроводов. Крамарчук вошел в собственники в начале 2025-го. Согласно отчету, единственный участник принял окончательное решение о закрытии организации, и Крамарчук лично курировал процесс ликвидации. Финансовая отчетность компании подтверждает решение о прекращении деятельности, а операции по счетам заблокированы ФНС еще с ноября.