Мигранты обходятся слишком дорого: почему девелоперы ищут рабочих в Южной Азии

Рабочие из бывших союзных республик требуют слишком высоких зарплат.
Трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик обходятся российскому девелопменту дороже, чем рабочие из Бангладеш, Китая, Индии и других стран Южной и Восточной Азии. Это главная причина, по которой застройщики ищут кадры как можно дальше от России, рассказал URA.RU директор по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Роман Игнатьев.
«Первое и самое главное — это попытка удешевить производство. Потому что люди из Бангладеша, Китая, Индии хотят зарабатывать в месяц 700−800 долларов. А если мы берем граждан СНГ, то есть тех самых патентников, они хотят заработать минимум 1000 и выше», — озвучил цифры Игнатьев.
Он пояснил, что на запросы в строительной сфере влияет и государственная политика. В частности, привычные маршруты найма усложнены из-за ужесточений требований по регистрации патентников и нахождении их на территории РФ.
Вместе с тем, рост интереса к иностранным работникам из стран Азии — это устойчивый и системный тренд последних лет. В этом уверен управляющий партнер коммуникационного агентства Ex Libris Иван Рычков.
«Основные причины такого тренда — хронический дефицит рабочих кадров внутри России и необходимость удерживать себестоимость строительства. При этом из стран с визовым режимом (Бангладеш, Индия, Китай, Вьетнам, Шри-Ланка) в основном привлекают линейный рабочий персонал: строителей, монтажников, рабочих для промышленных и инфраструктурных объектов», — уточнил Рычков в беседе с URA.RU.
Основными регионами, которые привлекают рабочих из визовых стран, являются Урал, Сибирь и Дальний Восток. Причиной этого Рычков считает большое количество масштабных строек и высокую конкуренцию за кадры.
Ранее URA.RU рассказало, что квота на рабочую силу из стран с визовым режимом составит в Тюменской области в 2026 году почти 700 человек. 93% из них будут заняты в строительной сфере.