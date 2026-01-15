Мигранты обходятся слишком дорого: почему девелоперы ищут рабочих в Южной Азии

Трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик обходятся российскому девелопменту дороже, чем рабочие из Бангладеш, Китая, Индии и других стран Южной и Восточной Азии. Это главная причина, по которой застройщики ищут кадры как можно дальше от России, рассказал URA.RU директор по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Роман Игнатьев.